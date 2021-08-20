В Одессе появился непрерывный веломаршрут с Таирова до ЖД вокзала

На днях коммунальщики нанесли новую разметку с велополосой на ул. Среднефонтаской, вплоть до привокзальной площади. Таким образом непрерывный веломаршрут соединил жилмассив Таирова и одесский железнодорожный вокзал.

Теперь непрерывные велополосы проходят от улицы Космонавта Комарова до одесского ЖД вокзала.

На Среднефонтанской велополосы расположены ближе к центру проезжей части, не у самой кромки. Это сделано для того, чтобы велосипедистам не перекрывали проезд припаркованные у края дороги автомобили.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии СМЭП.

Кроме улицы Среднефонтанской велополоса появилась на Пироговской, соединив Среднефонтанскую и Канатную.

В ближайшие дни там появится соответствующие знаки дорожного движения, после чего можно будет законно использовать маршрут для передвижения на велосипеде.

Еще по теме: В Одессе хотят проложить велодорожки с Таирова в центр и на Балковской – обнародована схема

Одесский облавтодор хочет вложить миллиард в велодорожки и не только

Фото КП СМЭП