Как обновится общественный электротранспорт Одессы в ближайшие 4 года

В планах городских властей как приобретение новых трамваев, троллейбусов и элекробусов, так и продолжение самострельного производства трамваев.

В целом на развитие городского электротранспорта одесские власти планируют потратить более 7 миллиардов гривен.

Такие цифры содержатся в целевой программе развития общественного транспорта на 2022-2026 годы.

Эта программа скоро может быть рассмотрена Одесским городским советом.

Что касается источников средств:

4,6 млрд грн выделит городской бюджет;

455,4 млн — средства КП «Одесгорэлектротранс»;

2,1 млрд грн привлекут в виде кредитов.

Какой новый транспорт появится в Одессе

На эти деньги закупят:

12 новых многосекционных трамваев для будущего магистрального маршрута «Север — Юг»;

30 электробусов для маршрута «Центр — поселок Котовского»;

10 новых сочлененных троллейбусов и пять троллейбусов с автономным ходом для замены морально устаревших и изношенных троллейбусов ЗиУ-9 и ЮМЗ Т1, Т2 на маршрутах №7, 9 и 10;

6 электробусов для нового маршрута №15 «Железнодорожный вокзал — улица Корнюшина», который проходит через Балковскую;

3 механизированные мойки для электротранспорта;

восемь единиц спецтехники, различное оборудование и запчасти.

В Одессе продолжат производство трамваев

Продолжит в Одессе и собственное производство трамваев. Запланирована постройка:

3 трехсекционных трамваев «Оdissey MAX»;

10 односекционных «Одиссеев»;

капремонт и модернизация 14 трамвайных вагонов Tatra T3;

Также предусмотрены:

реконструкция тяговых подстанций;

приобретение автоматизированной диспетчерской системы;

капремонт и замена некоторых участков кабельных сетей;

реконструкцию трамвайных путей в Суворовском районе.

В каждом вагоне электротранспорта установят автоматизированные звуковые информаторы для оповещения пассажиров. На части остановочных комплексов появятся электронные информационные табло.

Уделено в программе и внимание к объектам инфраструктуры: планируется ремонт производственно-бытовых помещений, ремонтных боксов КП «Одесгорэлектротранс», детской оздоровительной базы отдыха ОГЭТ «Мрія».

Пока проект программы находится на рассмотрении депутатов из профильной комиссии горсовета.

Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала о планах городских властей по запуску новых маршрутов электробусов.

А также о приобретении новых трамваев для работы на будещем маршруте Север-Юг, который позволит без пересадок проехать с Таирова на Котовского.

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