Новости Одессы и Одесской области

Как обновится общественный электротранспорт Одессы в ближайшие 4 года

Как обновится общественный электротранспорт Одессы в ближайшие 4 года

В планах городских властей как приобретение новых трамваев, троллейбусов и элекробусов, так и продолжение самострельного производства трамваев.

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В целом на развитие городского электротранспорта одесские власти планируют потратить более 7 миллиардов гривен.

Такие цифры содержатся в целевой программе развития общественного транспорта на 2022-2026 годы.

Эта программа скоро может быть рассмотрена Одесским городским советом.

Что касается источников средств:

  • 4,6 млрд грн выделит городской бюджет;
  • 455,4 млн — средства КП «Одесгорэлектротранс»;
  • 2,1 млрд грн привлекут в виде кредитов.

Какой новый транспорт появится в Одессе

На эти деньги закупят:

  • 12 новых многосекционных трамваев для будущего магистрального маршрута «Север — Юг»;
  • 30 электробусов для маршрута «Центр — поселок Котовского»;
  • 10 новых сочлененных троллейбусов и пять троллейбусов с автономным ходом для замены морально устаревших и изношенных троллейбусов ЗиУ-9 и ЮМЗ Т1, Т2 на маршрутах №7, 9 и 10;
  • 6 электробусов для нового маршрута №15 «Железнодорожный вокзал — улица Корнюшина», который проходит через Балковскую;
  • 3 механизированные мойки для электротранспорта;
  • восемь единиц спецтехники, различное оборудование и запчасти.электробус

В Одессе продолжат производство трамваев

Продолжит в Одессе и собственное производство трамваев. Запланирована постройка:

  • 3 трехсекционных трамваев «Оdissey MAX»;
  • 10 односекционных «Одиссеев»;
  • капремонт и модернизация 14 трамвайных вагонов Tatra T3;

Также предусмотрены:

  • реконструкция тяговых подстанций;
  • приобретение автоматизированной диспетчерской системы;
  • капремонт и замена некоторых участков кабельных сетей;
  • реконструкцию трамвайных путей в Суворовском районе.
  • В каждом вагоне электротранспорта установят автоматизированные звуковые информаторы для оповещения пассажиров. На части остановочных комплексов появятся электронные информационные табло.

Уделено в программе и внимание к объектам инфраструктуры: планируется ремонт производственно-бытовых помещений, ремонтных боксов КП «Одесгорэлектротранс», детской оздоровительной базы отдыха ОГЭТ «Мрія».

Пока проект программы находится на рассмотрении депутатов из профильной комиссии горсовета.

трамвай «Одиссей-MAX»

Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала о планах городских властей по запуску новых маршрутов электробусов.

А также о приобретении новых трамваев для работы на будещем маршруте Север-Юг, который позволит без пересадок проехать с Таирова на Котовского.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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