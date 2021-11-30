Как обновится общественный электротранспорт Одессы в ближайшие 4 года

В планах городских властей как приобретение новых трамваев, троллейбусов и элекробусов, так и продолжение самострельного производства трамваев.
В целом на развитие городского электротранспорта одесские власти планируют потратить более 7 миллиардов гривен.
Такие цифры содержатся в целевой программе развития общественного транспорта на 2022-2026 годы.
Эта программа скоро может быть рассмотрена Одесским городским советом.
Что касается источников средств:
- 4,6 млрд грн выделит городской бюджет;
- 455,4 млн — средства КП «Одесгорэлектротранс»;
- 2,1 млрд грн привлекут в виде кредитов.
Какой новый транспорт появится в Одессе
На эти деньги закупят:
- 12 новых многосекционных трамваев для будущего магистрального маршрута «Север — Юг»;
- 30 электробусов для маршрута «Центр — поселок Котовского»;
- 10 новых сочлененных троллейбусов и пять троллейбусов с автономным ходом для замены морально устаревших и изношенных троллейбусов ЗиУ-9 и ЮМЗ Т1, Т2 на маршрутах №7, 9 и 10;
- 6 электробусов для нового маршрута №15 «Железнодорожный вокзал — улица Корнюшина», который проходит через Балковскую;
- 3 механизированные мойки для электротранспорта;
- восемь единиц спецтехники, различное оборудование и запчасти.
В Одессе продолжат производство трамваев
Продолжит в Одессе и собственное производство трамваев. Запланирована постройка:
- 3 трехсекционных трамваев «Оdissey MAX»;
- 10 односекционных «Одиссеев»;
- капремонт и модернизация 14 трамвайных вагонов Tatra T3;
Также предусмотрены:
- реконструкция тяговых подстанций;
- приобретение автоматизированной диспетчерской системы;
- капремонт и замена некоторых участков кабельных сетей;
- реконструкцию трамвайных путей в Суворовском районе.
- В каждом вагоне электротранспорта установят автоматизированные звуковые информаторы для оповещения пассажиров. На части остановочных комплексов появятся электронные информационные табло.
Уделено в программе и внимание к объектам инфраструктуры: планируется ремонт производственно-бытовых помещений, ремонтных боксов КП «Одесгорэлектротранс», детской оздоровительной базы отдыха ОГЭТ «Мрія».
Пока проект программы находится на рассмотрении депутатов из профильной комиссии горсовета.
Ранее «Одесская жизнь» уже рассказывала о планах городских властей по запуску новых маршрутов электробусов.
А также о приобретении новых трамваев для работы на будещем маршруте Север-Юг, который позволит без пересадок проехать с Таирова на Котовского.
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