Первое, что хотят изучить городские власти – транспортный спрос. Это первый этап в построении цифровой мультимодальной транспортной модели города. Сейчас с помощью тендера ищут исполнителя. Стоимость работ составит до 2 мнл грн.

Сбор данных

Транспортный спрос покажет, какие потребности в перемещения по городу существуют у горожан. Это позволит узнать сколько человек, в какое время, и на каком транспорте направляются в ту или иную точку города.

Для этого город поделят на транспортные районы и соберут по ним статистику: число проживающих, их трудоспособность, наличие рабочих мест и другие.

Сбор данных будет проводиться разными путями:

городские власти поделятся своими сведениями;

также проведут соцопрос 10 тысяч одесситов: кто, куда, зачем, и на чем ездит, насколько удовлетворены люди качеством транспортных услуг.

Опрос пройдет осенью, в то время, когда ездят студенты и школьники.

Также с помощью камер и непосредственных подсчетов соберут сведения об интенсивности движения транспорта и пассажиропотоков на ключевых развязках и магистралях с учетом дней недели, времени суток и времени года.

Часть данных для транспортной модели уже есть. Это информация о внешней мобильности: сколько людей ежедневно приезжает в город и уезжает из него. Эти данные были получены с помощью мобильных операторов, а финансы выделили международные финансовые организации.

По этим данным ежедневно из пригородов в Одессу приезжает, а потом возвращается обратно, около 220 тысяч человек.

В дальнейшем полученную информацию введут в специальную программу PTV Visum.

Компьютерная модель

С помощью этого продукта строятся достоверные транспортные модели для визуализации и тестирования различных сценариев.

– Она позволит понять, нужно ли в конкретном месте строить дорогую транспортную развязку или можно обойтись более дешевыми решениями, что будет, если мы перекроем какую-то улицу, как на транспортную ситуацию повлияет заселение ЖК на Краснова и так далее, – так прокомментировал местным медиа необходимость реализации транспортной модели Одессы вице-мэр Сергей Тетюхин.

В объявленный тендер на изучение транспортного спроса стоимость программного комплекса PTV Visum не включена. Программу приобретут отдельно. Надо отметить, что стабильного прайса на этот продукт нет. Пакет программ формируют под конкретного заказчика.

В Украине PTV Visum пробовал приобрести Мариуполь. Город был готов заплатить за программу 850 тыс. грн. Но тендер отменили. Харьковский национальный университет городского хозяйства хотел купить этот же продукт за 750 тыс грн.

Разработчик данного программного обеспечения базируется в Германии. Оно успешно применялось для решения транспортных проблем в испанской Барселоне и Западном Мидленде (Великобритания).

Городские власти рассчитывают, что на создание транспортной модели понадобится год.

Еще по теме: В Аркадии готовят «дорожную революцию» – чего ждать одесситам

Фото Александра Георгиева/Facebook