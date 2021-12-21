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В одесской мэрии решили избавиться от пробок на 5 Фонтана за счет Макдональдса  

В одесской мэрии решили избавиться от пробок на 5 Фонтана за счет Макдональдса  

Капитальный ремонт улицы Черняховского и прилегающей развязки на 5 Станции Фонтана закончился курьезом. Пробки перед въездом в Макдрайв сильно смазали впечатления одесситов от реконструированной улицы.

Откуда пробки на Черняховского? Макдональдс виноват!

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О том, что проектировщики не продумали, как автомобили будут подъезжать к ресторану быстрого питания, в руководстве города предпочитают не говорить. Зато там нашли крайнего, за чей счет и решили исправить ситуацию. Им оказался сам ресторан.

Сначала в адрес фастфуда прозвучали обвинения на одном из аппаратных совещаний в исполкоме, а 20 декабря мэр Одессы уже прямо заявил, что избавлять 5 Станцию Фонтана придется Макдональдсу за свой счет.

Сначала ресторан оплатит проектные работы, а потом   и труд подрядчиков, которым придётся воплощать проект в жизнь.

Известно, что представители ресторанной сети и специалисты мэрии наметили обновленную схему движения. Теперь компания за свои деньги изменит заезд на Макдрайв.

Так же мы рассказывали, что в Одессе изменят схему организации дорожного движения возле ресторана быстрого питания “Макдональдс” (McDonald’s) на 5-й станции Фонтанской дороги.

Отметим, что реконструкцию улицы Черняховского муниципальное руководство хотело представить как образцовый проект. Но, кроме пробок на въезде в Макдональдс, там обнаружились и другие недочеты. Так, установленная там подсветка велополосы не проработала и недели.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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