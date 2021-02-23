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Ремонт трамвайного кольца на одесском Фонтане обещают закончить к лету

Ремонт трамвайного кольца на одесском Фонтане обещают закончить к лету

Реконструкцию разворотного кольца трамвая №18 на 16-й станции Большого Фонтана в Одессе обещают закончить до конца мая этого года.

Об этом сообщает коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс».

Как сообщалось, весной 2020 года коммунальщики объявили тендер на проведение реконструкции разворотного кольца на 16-й станции Большого Фонтана с частичным перемещением трамвайных рельсов.

Реконструкция стартовала летом того же года. Ее связывают со стройкой ЖК «Аквамарин», которую развернули в центре кольца. Трамвайные пути мешают возводить жилкомплекс, поэтому инвестор – кооператив «Морской-1» – предложил все сделать за свой счет и переместить рельсы подальше от стройплощадки.

Разворотное кольцо предполагается расширить в сторону улицы Бабушкина, что позволит завершить строительство жилкомплекса.

Напомним, в связи с реконструкцией с 1 августа 2020-го до окончания работ в 2021 году трамвай №18 курсирует по сокращенной схеме – до 11-й станции Большого Фонтана, а трамвай №19 временно не ходит.

Фото: Пушкинская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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