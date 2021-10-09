Пять островков безопасности с защитными рефьюджами и пандусами появились в Приморском и Малиновском районах Одессы.
Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.
Это стало результатом системной работы Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, проводимой в рамках программы «Безопасность дорожного движения в городе Одессе».
Так, островки безопасности с защитными рефьюджами и пандусами были обустроены в Приморском районе:
- на проспекте Шевченко, в районе Дворца спорта
- на проспекте Шевченко, в районеХозяйственного суда.
В Малиновском районе такие островки безопасности появились на:
- улице Ивана и Юрия Лип, н
- а ул. Богдана Хмельницкого, 92.
Как отметил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко, реконструкция переходов осуществляется в рамках стратегии Vision Zero.
Это международная программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП. Ее Концепция строится на принципе «нулевой терпимости» к смертности на дорогах и предусматривает их проектирование с точки зрения безопасности движения,
— отметил Артем Сидоренко.
Ранее «Одесская жизнь» уже анонсировала появление безопасносных пешеходных переходов. Всего в городе их должно было появиться десять.
Из десяти переходов пять приподнимут над проезжей частью, еще на пяти должны были оборудовать островки безопасности, что и произошло.
Отдельная история появления островков безопасности на проспекте Шевченко. Поводом для их устройства стала трагедия. На нерегулируемом пешеходном переходе погиб подросток.
Было заявлено, что машина ехала со скоростью 150 км/час.
После этого мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы такие ситуации не повторялись, ограничить скорость машин на этом смертельном участке проспекта Шевченко принудительно. Островки безопасности как раз и призваны решить эту задачу.
Еще новости на тему дорожной безопасности в Одессе:
Одесские коммунальщики похвастались обновленной дорогой у Привоза (фото)
Уникальный и первый в стране пешеходный переход построили в Одессе
В Одессе появился пешеходный переход в 3D (фото)
Фото с сайта Одесского городского совета