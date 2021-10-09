Новости Одессы и Одесской области

На одесских дорогах появились 5 островков безопасности

На одесских дорогах появились 5 островков безопасности

Пять островков безопасности с защитными рефьюджами и пандусами появились в Приморском и Малиновском районах Одессы.

Подписаться

Об этом сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

Это стало результатом системной работы Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, проводимой в рамках программы «Безопасность дорожного движения в городе Одессе».

Так, островки безопасности с защитными рефьюджами и пандусами были обустроены в Приморском районе:

  • на проспекте Шевченко, в районе Дворца спорта
  • на проспекте Шевченко, в районеХозяйственного суда.

В Малиновском районе такие островки безопасности появились на:

  • улице Ивана и Юрия Лип, н
  • а ул. Богдана Хмельницкого, 92.

Как отметил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко, реконструкция переходов осуществляется в рамках стратегии Vision Zero.

Это международная программа по повышению безопасности дорожного движения и снижению смертности в ДТП. Ее Концепция строится на принципе «нулевой терпимости» к смертности на дорогах и предусматривает их проектирование с точки зрения безопасности движения,

— отметил Артем Сидоренко.

Ранее «Одесская жизнь» уже анонсировала появление безопасносных пешеходных переходов. Всего в городе их должно было появиться десять.

Из десяти переходов пять приподнимут над проезжей частью, еще на пяти должны были оборудовать островки безопасности, что и произошло.

Отдельная история появления островков безопасности на проспекте Шевченко. Поводом для их устройства стала трагедия. На нерегулируемом пешеходном переходе погиб подросток.

Было заявлено, что машина ехала со скоростью 150 км/час.

После этого мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился, чтобы такие ситуации не повторялись, ограничить скорость машин на этом смертельном участке проспекта Шевченко принудительно. Островки безопасности как раз и призваны решить эту задачу.

Еще новости на тему дорожной безопасности в Одессе:

Одесские коммунальщики похвастались обновленной дорогой у Привоза (фото)

Уникальный и первый в стране пешеходный переход построили в Одессе

В Одессе появился пешеходный переход в 3D (фото)

Фото с сайта Одесского городского совета

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить