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В следующем году одесситам пообещали 36 новых электробусов

В следующем году одесситам пообещали 36 новых электробусов

В этом году Одесса дважды пыталась закупить 6 электробусов, но оба тендера сорвались. Зато на следующий год городские депутаты пообещали сразу в 6 раз больше подобных машин – 36.

Вместо шести — 36

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О планах обновления коммунального транспорта электробусами рассказал глава депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности, депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий.

Упомянутые 6 электробусов город купит, как и планировалось, за собственные средства. Еще 30 машин Одесса получит по всеукраинской программе.

Напомним, что в 2021 году для Одессы дважды пытались закупить электробусы на общую сумму 69 миллионов гривен, но тендеры провести не удалось из-за нехватки участников. В итоге, бюджетные деньги, которые не были израсходованы, перенаправили на другие нужды.

«Очумелые ручки» пора закрывать

Пока же город производит электробусы, точнее, троллейбусы с возможностью автономного хода, самостоятельно. Сейчас на 15-м троллейбусном маршруте работает 3 таких машины.

И недавно в мастерских Одесгорэлектротранса была собрана четвертая. Сейчас электробус проходит ходовые испытания.

Хотя Александр Иваницкий о машинах одесского производства высказался не очень лестно:

Эту группу «очумелые ручки» пора закрывать в этом плане. Но, если некуда списать на металлолом — тогда лучше делать электробусы. Это тоже правильно,

— сказал он.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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