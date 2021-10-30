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В Одессе пустили первые электробусы: график движения и маршрут (фото)

В Одессе пустили первые электробусы: график движения и маршрут (фото)

В Одессе заработал первый электробусный маршрут, соединивший район Молдаванки и Дальних Мельниц с центральной частью города (ул. Корнюшина – Железнодорожный вокзал).

Сколько электробусов курсирует в Одессе?

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Сегодня, 30 октября, в 11:00 первая машина двинулась по маршруту №15.

Как сообщили в департаменте городского хозяйства одесской мэрии, пока на данном маршруте будут работать три электробуса производства КП «Одесгорэлектротранс», а в первой декаде ноября к ним присоединится еще один электробус – сейчас он проходит испытания.

«После ликвидации трамвайного маршрута №30 у жителей улицы Балковской многие годы не было возможности пользоваться общественным электрическим транспортом, поэтому сейчас мы исправляем эту несправедливость. Пока на маршруте три машины и имеем достаточно большой интервал, 24-27 минуты, но уже через две недели добавим на маршрут еще один электробус, и интервал движения уменьшится»,

– заявил заместитель директора «Одесгорэлектротранса» Александр Коваль.

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А в начале следующего года на предприятии планируют переоборудовать в электробус пятый троллейбус Skoda 21 Tr. В дальнейших планах – после приобретения новых электробусов довести интервал движения до 5-6 минут.

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График работы и маршрут электробусов в Одессе

Начало движения маршрута электробусов №15 – в 4:56 (от Привокзальной площади) и 5:44 (от улицы Заньковецкой). От железнодорожного вокзала до Пересыпского моста машины двигаются в режиме троллейбуса (под контактной сетью), затем опускают штанги и едут на аккумуляторных батареях.

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Направление движения к улице Корнюшина (железнодорожный мост «Поездной»): Привокзальная площадь – троллейбусный маршрут №10 – ул. Черноморского казачества – ул. Одария – Атамана Головатого – ул. Балковская – ул. Корнюшина (железнодорожный мост «Поездной»).

Направление движения к железнодорожному вокзалу: ул. Корнюшина (железнодорожный мост «Поездный») – ул. Балковская – ул. Приморская – дальше по движению троллейбусного маршрута №10 до железнодорожного вокзала.

Как сообщалось ранее, с 30 октября на карте маршрутов одесского городского электротранспорта появится новый маршрут – №15 «Железнодорожный вокзал – улица Корнюшина».

Кстати, напомним: с 1 ноября проезд в одесских трамваях и троллейбусах подорожает.

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Фото с Facebook-страницы КП «Одесгорэлектротранс»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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