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Каким может стать одесский Ивановский мост после реконструкции: обнародована визуализация (фото, видео)

Каким может стать одесский Ивановский мост после реконструкции: обнародована визуализация (фото, видео)

В Одессе разрабатывается проект абсолютно нового Ивановского моста (путепровода). Фото визуализации путепровода после реконструкции обнародованы на сайте одесской мэрии.

В частности, Ивановский путепровод должен стать шире и длиннее, его намерены продлить в сторону Овидиопольской дороги, а под мостом – обустроить кольцевую транспортную развязку.

новый Ивановский мост, проект

Помимо этого, в рамках проекта реконструкции планируется полностью поменять транспортный узел на пересечении Ивановского путепровода с улицей Святослава Рихтера и Овидиопольской дорогой. Здесь также собираются переложить инженерные сети.

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Сейчас город привлек специалистов, которые займутся транспортным моделированием этого проектного решения. Разработку проекта обещают закончить уже в этом году.

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Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов, сейчас идет подготовка Ивановского моста к реконструкции. Он также посетовал, что водители фур часто «идут напролом», чтобы проехать и при этом ломают и крушат установленные ограничители.

Труханов напомнил о необходимости привлекать силы муниципальной безопасности и патрульную полицию для того, чтобы «объяснять водителям, что нужно ехать в обход этого путепровода».

Напомним, в июне Одесский горсовет заявил о намерении отказаться от ремонта признанного аварийным Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.

Ранее эксперты признали одесский Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации.

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Фото визуализации: пресс-служба Одесского горсовета, видео: Думская, 1

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Редакция ПРОФИЛЬ

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