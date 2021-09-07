Каким может стать одесский Ивановский мост после реконструкции: обнародована визуализация (фото, видео)

В Одессе разрабатывается проект абсолютно нового Ивановского моста (путепровода). Фото визуализации путепровода после реконструкции обнародованы на сайте одесской мэрии.
В частности, Ивановский путепровод должен стать шире и длиннее, его намерены продлить в сторону Овидиопольской дороги, а под мостом – обустроить кольцевую транспортную развязку.
Помимо этого, в рамках проекта реконструкции планируется полностью поменять транспортный узел на пересечении Ивановского путепровода с улицей Святослава Рихтера и Овидиопольской дорогой. Здесь также собираются переложить инженерные сети.
Сейчас город привлек специалистов, которые займутся транспортным моделированием этого проектного решения. Разработку проекта обещают закончить уже в этом году.
Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов, сейчас идет подготовка Ивановского моста к реконструкции. Он также посетовал, что водители фур часто «идут напролом», чтобы проехать и при этом ломают и крушат установленные ограничители.
Труханов напомнил о необходимости привлекать силы муниципальной безопасности и патрульную полицию для того, чтобы «объяснять водителям, что нужно ехать в обход этого путепровода».
Напомним, в июне Одесский горсовет заявил о намерении отказаться от ремонта признанного аварийным Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.
Ранее эксперты признали одесский Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации.
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Фото визуализации: пресс-служба Одесского горсовета, видео: Думская, 1