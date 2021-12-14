Ремонт Преображенской у Привоза: трамвайные пути, асфальт и первая “венская” остановка (фото)

Ремонт трамвайных путей на Преображенской у Привоза подходит к концу. Новенькие рельсы тянутся уже вдоль всего квартала. Идут и другие работы. И теперь здесь, на углу с Пантелеймоновской, можно полюбоваться первой “венской” трамвайной остановкой.

Тротуары у одесского Привоза становятся приятно неузнаваемыми

Работы продолжают бурлить. Причем даже в дождь, туман и прочие неприятные погодные условия. Почти полностью уложен новой плиткой тротуар напротив Привоза. Та же сторона квартала Преображенской, которая проходит рядом с главным входом на Привоз, сейчас готовится под укладку плитки. Чинят тротуары и на углу Преображенской и Старопортофранковской.

На углу Преображенской и Новощепного рядаПочти полностью окончены работы по укладке трамвайных путей. Уложен и асфальт.

Изучаем одесскую “венскую” трамвайную остановку

Ну и главный на сегодняшний день сюрприз преображений на Преображенской: здесь появилась первая “венская” (или “венского типа”) трамвайная остановка.

Самого остановочного комплекса пока еще нет, зато уже можно полюбоваться, как приподнята проезжая часть около трамвайных путей – до уровня пола или первой ступеньки трамвая. Очень удобно при посадке в трамвай. Кроме того, такой приподнятый участок заставит автомобилистов снижать здесь скорость.

Депутат одесского горсовета Петр Обухов назвал появление такого новшества “шагом на пути комфортному городскому электротранспорту”.

Депутат также сообщает, что “в будущем нужно делать венские остановки везде, где трамвай едет посреди дороги, и невозможно построить нормальную платформу. К примеру, на всей Преображенской улице”.

Куда дальше “пойдет” капремонт одесской Преображенской?

Что нас ждет дальше? Как мы сообщали, следующим этапом ремонта станет замена трамвайных путей на перекрестке Преображенской и Пантелеймоновской.

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