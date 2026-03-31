Ключевые моменты:

GPS-мониторинг отключился из-за завершения годового контракта;

Электротранспорт остановился в декабре 2025 года после обстрелов;

Новый договор уже готовится и будет действовать до конца 2026 года.

Когда вернут онлайн-отслеживание трамваев и троллейбусов

Отсутствие трамваев и троллейбусов на онлайн-картах в Одессе связано не с технической неисправностью, а с организационными причинами, поясняет специализированный информационный ресурс Odesa Mass Transit.

Как объясняют специалисты, система GPS-мониторинга городского транспорта работает не постоянно, а на основе ежегодных контрактов. Каждый год коммунальное предприятие проводит тендер на услуги доступа, обслуживания и поддержки системы. Срок действия такого договора заканчивается 31 декабря.

В 2025 году ситуация усложнилась из-за обстрелов: электротранспорт прекратил работу уже 13 декабря. Когда именно движение восстановится, тогда было неизвестно, поэтому новый тендер на обслуживание системы онлайн-мониторинга начали проводить позже.

Сейчас процедура закупки уже почти завершена — определен победитель, и в ближайшее время ожидается подписание нового договора. После этого система начнет возвращаться к полноценной работе.

В услугу входит техническая поддержка GPS-устройств различных типов (в том числе UNS-100, Teltonika, Gruphon, Mikrotik и других), обслуживание электронных табло на остановках, а также удаленная диагностика оборудования.

Ожидается, что новый контракт будет действовать до 31 декабря 2026 года.

