Ключевые моменты:

Продажа проездных возобновляется с 1 апреля — они будут действовать по действующим тарифам

Приобрести билеты можно на «Куликовом поле», Старосенной площади и 11-й станции Люстдорфской дороги

Возобновление абонементов связано с возвращением электротранспорта на маршруты после ограничений

В Одессе возобновил работу электротранспорт: где приобрести проездные

С 1 апреля в Одессе официально возобновляется продажа проездных билетов на электротранспорт. Об этом корреспондентка «Одесской жизни» узнала в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс».

Там ей сообщили, что речь идёт об абонементах, которые дают возможность пользоваться трамваями и троллейбусами в течение определённого периода.

Приобрести проездные билеты можно будет в трёх точках города. В частности, продажа будет осуществляться на остановках:

«Куликово поле»;

«Старосенная площадь»;

«11-я станция Люстдорфской дороги».

Возобновление продажи происходит на фоне постепенного возвращения электротранспорта на маршруты. В последнее время из-за сложной ситуации и последствий обстрелов работа трамваев и троллейбусов в городе была ограничена, а местами — полностью приостановлена.

Теперь, когда электротранспорт снова выходит на линии, город фактически восстанавливает полноценную систему перевозок. Вместе с движением транспорта возвращаются и проездные билеты — как ещё один сигнал постепенного восстановления городской жизни.

В городских службах подчёркивают, что воспользоваться возможностью приобрести проездной можно уже с первого дня апреля, а сами билеты будут действовать в соответствии с установленными тарифами и правилами перевозки пассажиров.

