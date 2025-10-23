Ключевые моменты:
- 23 октября в Одессе пройдут плановые отключения электричества.
- Это связано с ремонтом, который выполняет ДТЭК «Одесские электросети».
- Без света временно останутсяабоненты Южного, Северного и Центрального РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Чикаленко Евгения, 66,66А, 66Б;
- Королева Академика, 88.
Центральный РЭС
Работы до 20:00:
- Базарная, 92, 100;
- Бреуса Якова, 61/корп.8;
- Большая Арнаутская, 80-111,
- Малая Арнаутская, 96-98,
- Моторная, 1-57,
- Преображенская, 65-82,
- пер. 1-й Моторный, 31,
- пер. 2-й Моторный, 1-20.
Работы до 19:00:
- пер. 3-й Моторный, 1-37,
- пер. Успенский, 3/5, 4, 9, 14, 23;
- просп. Украинке Леси, 10,10А;
- просп. Шевченко, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я Пересыпская, 1,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 28-й Бригады, 2,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Авангардная, 1-31,
- Баиса Ярослава, 1-17, 23А;
- Бардаха, 12,
- Блажка Виталия, 1-5,
- Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 2-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Дорожная, 1-22,
- Заболотного Академика, 54-67/2.
Работы до 20.00:
- 1-я Пересыпская, 1,
- Четвертая, 1-36,
- Авангардная, 1-31,
- Викандера и Ларсена, 98-187,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананиевская, 1-26,
- Беляевская, 11-12,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 9-90,
- Коровицкого, 1-151,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обривистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенней, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11-14,
- Узикова, 1-39,
- Леси Украинки 10, 11, 11А,12, 20;
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Шполянская, 74-119,
- Ядовая, 58,
- Балтская двор., 153,
- пер. 9,11,12й Черноморский, 1-30,
- пер. 1й Пересыпский, 1-19,
- пер. Москеты, 1-11,
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Крушельницкой, 1-5,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- пер. Савранский, 5,9,
- пер. Станишевской, 1-21,
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский, 1-24,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23.
