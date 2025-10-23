Отключения света

Ключевые моменты:

  • 23 октября в Одессе пройдут плановые отключения электричества.
  • Это связано с ремонтом, который выполняет ДТЭК «Одесские электросети».
  • Без света временно останутсяабоненты Южного, Северного и Центрального РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Чикаленко Евгения, 66,66А, 66Б;
  • Королева Академика, 88.

Центральный РЭС

Работы до 20:00:

  • Базарная, 92, 100;
  • Бреуса Якова, 61/корп.8;
  • Большая Арнаутская, 80-111,
  • Малая Арнаутская, 96-98,
  • Моторная, 1-57,
  • Преображенская, 65-82,
  • пер. 1-й Моторный, 31,
  • пер. 2-й Моторный, 1-20.

Работы до 19:00:

  • пер. 3-й Моторный, 1-37,
  • пер. Успенский, 3/5, 4, 9, 14, 23;
  • просп. Украинке Леси, 10,10А;
  • просп. Шевченко, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 28-й Бригады, 2,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Авангардная, 1-31,
  • Баиса Ярослава, 1-17, 23А;
  • Бардаха, 12,
  • Блажка Виталия, 1-5,
  • Бувалкина Владислава, 30-46, 73-75/корп.16;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 2-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Дорожная, 1-22,
  • Заболотного Академика, 54-67/2.

Работы до 20.00:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • Четвертая, 1-36,
  • Авангардная, 1-31,
  • Викандера и Ларсена, 98-187,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананиевская, 1-26,
  • Беляевская, 11-12,
  • Высокая, 1-20,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 9-90,
  • Коровицкого, 1-151,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обривистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенней, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 11-14,
  • Узикова, 1-39,
  • Леси Украинки 10, 11, 11А,12, 20;
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядовая, 58,
  • Балтская двор., 153,
  • пер. 9,11,12й Черноморский, 1-30,
  • пер. 1й Пересыпский, 1-19,
  • пер. Москеты, 1-11,
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Крушельницкой, 1-5,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • пер. Савранский, 5,9,
  • пер. Станишевской, 1-21,
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский, 1-24,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23.
