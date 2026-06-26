Ключевые моменты:

ЧП произошло на местном водохранилище на территории Татарбунарской громады.

Погибшему парню было 15 лет.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Детали гибели подростка в Одесской области

По предварительным данным следствия, подросток отдыхал у водоема, в какой-то момент пошел купаться и не смог выбраться на берег. Сейчас сотрудники отделения полиции №2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции выясняют, находился ли парень у воды один и что именно стало причиной утопления.

В связи с трагедией правоохранители в очередной раз обращаются к жителям Одесского региона с жестким призывом соблюдать правила безопасности во время летнего отдыха.

«Выбирайте для отдыха исключительно специально отведенные и оборудованные для этого локации. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им купаться в одиночку», — подчеркивают в полиции.

Правоохранители напоминают: если вы заметили, что кто-то тонет или нуждается в помощи, немедленно звоните по телефонам экстренных служб: 101 (ГСЧС), 102 (Нацполиция) или на единый номер 112.

Спасатели прекратили активную фазу поисков 10-летней девочки, которую 19 июня на надувном круге унесло в открытое море в селе Сычавка. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Одесской области Марина Мартыненко.

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