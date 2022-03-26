Новости Одессы и Одесской области

Война в Одессе 26 марта: попытка высадить диверсантов и информационные атаки

Война в Одессе 26 марта: попытка высадить диверсантов и информационные атаки

26 марта противник попытался высадить в Одесской области несколько групп дивенсантов, но был отогнан в море. А еще одесситов забросали фейковыми смс.

Рецепты

Об итогах обороны Одессы рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, день сутки прошли без обстрелов. Зато противник попытался утром высадить со скоростных катеров несколько групп диверсантов. Впрочем, наши защитники из вовремя обнаружили, открыли огонь и вынудили вернуться в море. Планы российских агрессоров были сорваны.

Еще российские пропагандистские СМИ осуществили против одесситов несколько информационных атак. Сначала они принялись распространять ложь о том, что Вооруженные силы Украины заминировали Хаджибеевскую дамбу, которую намерены взорвать, если российские войска войдут в Одессу. Напомним, что прорыв дамбы может привести к затоплению района Пересыпи.

Но в Одесской ОВА эту информацию опровергли. Кроме этого многие жители Одессы и области получили СМС с призывами не сопротивляться оккупантам и сдаваться. Максим Марченко призвал не обращать внимания на такие провокации и доверять официальным источникам информации.

Фото иллюстративное

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить