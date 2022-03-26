Война в Одессе 26 марта: попытка высадить диверсантов и информационные атаки

26 марта противник попытался высадить в Одесской области несколько групп дивенсантов, но был отогнан в море. А еще одесситов забросали фейковыми смс.

Об итогах обороны Одессы рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, день сутки прошли без обстрелов. Зато противник попытался утром высадить со скоростных катеров несколько групп диверсантов. Впрочем, наши защитники из вовремя обнаружили, открыли огонь и вынудили вернуться в море. Планы российских агрессоров были сорваны.

Еще российские пропагандистские СМИ осуществили против одесситов несколько информационных атак. Сначала они принялись распространять ложь о том, что Вооруженные силы Украины заминировали Хаджибеевскую дамбу, которую намерены взорвать, если российские войска войдут в Одессу. Напомним, что прорыв дамбы может привести к затоплению района Пересыпи.

Но в Одесской ОВА эту информацию опровергли. Кроме этого многие жители Одессы и области получили СМС с призывами не сопротивляться оккупантам и сдаваться. Максим Марченко призвал не обращать внимания на такие провокации и доверять официальным источникам информации.

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