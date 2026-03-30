Ключевые моменты:

В селе Таирово 20-летняя девушка погибла от отравления газом.

Парень того же возраста госпитализирован в реанимацию, врачи борются за его жизнь.

В регионе за сутки произошел ряд ЧП, включая пожар в квартире в Измаиле.

Отравление газом в Таирово

Чрезвычайное происшествие случилось вечером 29 марта в селе Таирово Одесской области. В Службу спасения поступило сообщение о возможном отравлении природным газом.

По данным спасателей, девушка 2005 года рождения погибла на месте. Парень того же возраста был срочно госпитализирован — сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, медики продолжают бороться за его жизнь.

Обстоятельства трагедии уточняются, специалисты устанавливают причины утечки газа.

Кроме этого случая, за последние сутки в Одесской области произошло несколько чрезвычайных ситуаций. Спасатели выезжали на ликвидацию пожаров и оказание помощи населению.

В частности, в Измаиле вспыхнул пожар в квартире — загорелось имущество на балконе. Во время тушения огня спасатели обнаружили пострадавшую женщину 1948 года рождения. Ее удалось спасти, после чего она была госпитализирована.

К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 12 спасателей. Причины возгорания и размер материального ущерба устанавливаются.

Также полиция и пограничники Одесской области разыскивают двух жителей Лиманской громады, которые отправились на ночную рыбалку в Черное море и не вернулись.