Ключевые моменты:

В Пивденном двое мужчин сорвались с обрыва.

Один погиб, второго спасли и передали медикам.

ГСЧС призывает соблюдать осторожность у опасных участков.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели ГСЧС. Как сообщили в ведомстве, один из пострадавших находился без сознания. До приезда медиков сотрудники ГСЧС пытались вернуть мужчину к жизни, проводя сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, спасти его не удалось – прибывшие врачи констатировали смерть.

Второго мужчину чрезвычайники смогли оперативно поднять наверх и передать работникам скорой медицинской помощи для госпитализации.

Спасатели Одесской области в очередной раз призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и не приближаться к краю обрывов, особенно на нестабильных участках грунта.

Напомним, в начале марта в горах Закарпатья нашли тело пропавшего туриста, доцента Одесского национального технологического университета Алексея Ходакова. Мужчина исчез во время туристического похода в феврале.