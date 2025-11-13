Ключевые моменты:

ДТП произошло вечером 12 ноября в Березовском районе.

Пешеход выбежал на трассу и попал под прицеп грузовика, а затем — под колёса ещё двух машин.

Полиция проводит расследование, назначены экспертизы.

Смертельное ДТП на трассе Одесса–Киев

По информации полиции Одесской области, трагедия случилась около 20:30 12 ноября на трассе Одесса–Киев, рядом с селом Малиновка.

Водитель грузовика DAF, 47-летний житель Полтавской области, заметил мужчину, который внезапно начал перебегать дорогу в неположенном месте. Попытавшись избежать наезда, водитель вывернул руль, но пешеход все же оказался под колесами прицепа. После этого мужчину сбили еще два грузовика, ехавшие следом.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность пока устанавливают.

Водители грузовиков не пострадали. Проверка показала, что все они были трезвы.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Назначены судебно-медицинские и технические экспертизы, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Читайте также: Водителя смертельного ДТП под Одессой признали невиновным: детали дела