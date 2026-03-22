Ключевые моменты:

Проводница погибла при эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге.

Один пассажир получил травмы средней тяжести.

Специалисты Укрзалізниці напоминают о безопасности при эвакуации.

Трагедия на железной дороге

В ночь на 22 марта вражеский обстрел повредил железную дорогу. При остановке поезда на Одесской железной дороге и эвакуации пассажиров произошёл трагический случай: погибла проводница и был травмирован пассажир. Об этом сообщили в Укрзалізниці.

Инцидент произошел во время вынужденной остановки поезда, когда людей выводили в безопасное место.

В этот момент проводницу смертельно травмировал встречный поезд, также направлявшийся к эвакуационной остановке. В результате происшествия еще один пассажир получил травмы средней тяжести.

На месте трагедии специалисты проводят тщательное расследование. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, а также семье погибшей работницы железной дороги обещают поддержку.

Эвакуация на железной дороге: как действовать безопасно

Из-за постоянных обстрелов железнодорожной инфраструктуры Укрзалізниця вместе с Силами Обороны усилила мониторинг угроз и эвакуирует пассажиров только при реальной опасности, чтобы защитить жизни людей.

В компании подчеркнули, что эвакуация при угрозе дронов или других средств поражения необходима для безопасности пассажиров, но требует строгого соблюдения правил:

Не создавайте давки и паники.

Проверяйте путь при высадке/посадке — убедитесь, что нет встречных поездов.

Оставляйте крупные вещи на местах.

Помогайте пассажирам, нуждающимся в поддержке.

Следите за детьми и сохраняйте спокойствие.

При объявленной эвакуации быстро уходите в безопасное место, указанное железнодорожниками.

