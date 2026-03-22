Ключевые моменты:
- Проводница погибла при эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге.
- Один пассажир получил травмы средней тяжести.
- Специалисты Укрзалізниці напоминают о безопасности при эвакуации.
Трагедия на железной дороге
В ночь на 22 марта вражеский обстрел повредил железную дорогу. При остановке поезда на Одесской железной дороге и эвакуации пассажиров произошёл трагический случай: погибла проводница и был травмирован пассажир. Об этом сообщили в Укрзалізниці.
Инцидент произошел во время вынужденной остановки поезда, когда людей выводили в безопасное место.
В этот момент проводницу смертельно травмировал встречный поезд, также направлявшийся к эвакуационной остановке. В результате происшествия еще один пассажир получил травмы средней тяжести.
На месте трагедии специалисты проводят тщательное расследование. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, а также семье погибшей работницы железной дороги обещают поддержку.
Эвакуация на железной дороге: как действовать безопасно
Из-за постоянных обстрелов железнодорожной инфраструктуры Укрзалізниця вместе с Силами Обороны усилила мониторинг угроз и эвакуирует пассажиров только при реальной опасности, чтобы защитить жизни людей.
В компании подчеркнули, что эвакуация при угрозе дронов или других средств поражения необходима для безопасности пассажиров, но требует строгого соблюдения правил:
- Не создавайте давки и паники.
- Проверяйте путь при высадке/посадке — убедитесь, что нет встречных поездов.
- Оставляйте крупные вещи на местах.
- Помогайте пассажирам, нуждающимся в поддержке.
- Следите за детьми и сохраняйте спокойствие.
- При объявленной эвакуации быстро уходите в безопасное место, указанное железнодорожниками.
