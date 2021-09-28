Тоннель вместо моста и электробусы на Котовского: новости Одессы за 27 сентября

В понедельник, 27 сентября 2021 года, «Одесская жизнь» писала о таких важных событиях города и области.

С 1 октября многие пенсионеры получат надбавку к пенсии в размере 400 грн. Мы рассказывали, кто может рассчитывать на эту надбавку.

В городе в местах, где хозяева обычно выгуливают собак, стали появляться стоики с пакетами, в которые можно убирать экскременты своих питомцев. Одесситов попросили не воровать пакеты из «собачьих» стоек.

Анонсировали появление кольцевого маршрута общественного транспорта на поселке Котовского. Планируют, что обслуживать его будут электробусы. Только вот незадача: подвижного состава для этого в городе нет, и когда появится, неизвестно.

На Одесчине установили рекорд и создали колбасную Украину . Переходите по ссылке и смотрите, о чем речь.

Одесские архитекторы раскритиковали предложенную модель реконструкции Ивановского путепровода и предложили построить Ивановский тоннель вместо Ивановского моста

Городские власти озвучили планы полностью отказаться от песчано-солевой смеси при посыпке зимой городских дорог. Мы рассказали в чем причина такого решения и какая альтернатива.

Боксер Александр Усик стал чемпионом мира. Мы разбирались, что будет дальше и когда следующий бой?

«И умерли в один день»: в Одесской области от COVID-19 скончались супруги – такой совсем не сказочный конец у семьи из Ивановки. Людей в очередной раз призывают вакцинироваться, что подобные истории не повторялись.

В Подольске подожгли дом многодетной семьи. Возраст и причины поджигателей удивляют.

В домашнем матче футбольной Премьер-лиги «Черноморец» не сумел «додавить» «Ингулец». В итоге игра закончилась ничьей.

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