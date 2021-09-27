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На поселке Котовского хотят запустить кольцевой троллейбусный маршрут – схема

На поселке Котовского хотят запустить кольцевой троллейбусный маршрут – схема

В Одессе на поселке Котовского может появиться новый кольцевой маршрут общественного транспорта.

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Как сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии директор департамента транспорта Артем Сидоренко, схема нового маршрута уже разработана. Его общая длина – 13,5 км. Запланированная линия такова: лагерь «Молодая гвардия» – проспект Добровольского – улицы Марсельская, Сахарова, Бочарова – станция «Одесса-Восточная» – улицы Жолио-Кюри, Заболотного, Семена Палия – Южная дорога – «Молодая гвардия».

схема нового маршрута на Котовского

Предполагается, что по этому маршруту будут курсировать электробусы. При этом сколько машин необходимо для этого маршрута, в департаменте транспорта еще не подсчитали, поэтому говорить о конкретных сроках запуска пока рано.

Напомним, 10 сентября в Одессе презентовали обновление подвижного парка коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». Как сообщалось, вскоре на маршруты города выйдут два новых электробуса и два новых трамвая. В частности, электробусы начнут осваивать новый троллейбусный маршрут №15, соединяющий улицу Корнюшина и железнодорожный вокзал.

Недавно городские власти сообщили, что в ближайшее время стоимость поездки в городском электротранспорте поднимется с 5 до 8 гривен. Последний раз цены на проезд в одесских трамваях и троллейбусах поднимали в 2018 году.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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