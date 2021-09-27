В Одессе хотят отказаться от песка при посыпке зимних дорог

Об этом сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании вице-мэр Дмитрий Жеман.

Жеман отметил, что после обработки песком и солью на улицах остаются тонны песка, который затем приходится долго убирать, а это еще и накладно. К тому же, песок забивает ливневки.

Так, предстоящей зимой улицы Приморского района и основные городские магистрали уже будут обрабатывать только солью.

При этом вице мэр отметил, что сразу перейти на другие реагенты не удастся, так как для этого необходимо переоборудовать спецтехнику, а это более 100 единиц.

Полностью от казаться от песка при посыпке дорог в мэрии планируют в следующем году.

По данным департамента городского хозяйства, с прошлого года на городских складах осталось 1,8 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Еще 2,5 тыс. тонн технической соли мэрия планируют закупить. А в будущем коммунальщики намерены перейти на жидкие реагенты.

Напомним, в прошлом году одесские активисты попытались перенять львовское «ноу-хау» – посыпку скользких тротуаров кофейной гущей.

Ранее мы рассказывали, как в Одессе убирают песок с дорог и есть ли альтернатива.

Фото: Думская