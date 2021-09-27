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«И умерли в один день»: в Одесской области от COVID-19 скончались супруги

«И умерли в один день»: в Одесской области от COVID-19 скончались супруги

В Одесской инфекционной больнице в течение 30-ти минут умерли муж, а потом жена. Такой несчастливый, совсем не сказочный конец, получила история семьи из Ивановки. 

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О трагедии сообщил на своей странице Facebook глава Ивановского сельского совета Виктор Лобач.

Комментарий главы местной громады потребовался, потому что по Ивановке поползли слухи о том, что супруги скончались после того, как привились от коронавируса. Но правда оказалось диаметрально противоположной: наоборот, супруги не были привиты и не смогли справиться с последствиями тяжелой болезни:

Для всех, кто против вакцинации и различных сплетников официально сообщаю: по словам родного брата покойного, они действительно умерли от страшной болезни «COVID-19», но вакцинированы никогда не были. Заболели, лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня мужа.

Близкий родственник усопших попросил меня:

Расскажите всем, чтобы люди осторожно относились к самой ценной своей жизни и не занимались самолечением дома.

Виктор Лобач отметил, что это не выдуманная история, от случившегося в шоке все родные и близкие погибших.

Супругов похоронят в Одессе 29 сентября.

Возможно, эта трагедия послужит (поводом) для кого-то из вас, кто категорически против вакцинации, изменить свое мнение.

– Написал Виктор Лобач.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе скончался от последствий коронавируса врач-анестезиолог Одесской инфекционной больницы Владимир Гатцук.

Вскоре после осложнений этой же болезни скончался врач и преподаватель Одесского национального медицинского университета (Медина) Павел Писковацкий

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Редакция ПРОФИЛЬ

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