Одесситов просят не воровать пакеты из «собачьих» стоек (видео)

В Одессе могут появиться новые стойки с экологическими «собакопакетами» для уборки за питомцами. При этом горожан призывают к ответственности.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Odesa Live» автор соответствующего проекта, депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко.

Депутат напомнил, что еще два года назад в рамках «Общественного бюджета» во всех парках и скверах Одессы были установлены 106 таких урн. Но вышло так, что урн оказалось больше, чем пакетов, и, к тому же они быстро закончились. И уже несколько месяцев все эти урны стоят пустые.

«И, к сожалению, все мои обращения в горсовет, что необходимо заполнить эти урны, не привели ни к чему»,

– говорит Алексей Асауленко.

По его словам, в этом году планируется установить порядка 60-70 стоек, и «там будет сделан больший акцент на приобретение пакетов».

При этом депутат посетовал, что одесситы часто воруют эти пакеты, причем целыми рулонами. Он просит владельцев собак не делать этого и заверил, что в ближайшее время все урны будут заполнены, но подчеркнул, что убирать за своими питомцами – обязанность всех владельцев собак, о чем они должны сами позаботиться, а не воровать пакеты в стойках, которые предназначены «для подстраховки».

Также Асауленко пообещал, что в ближайшие две недели, «собакопакеты» будут заправлены по всем локациям и выразил надежду, что больше таких перебоев не будет.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе хотят расширить сеть стоек с экологическими пакетами для уборки за домашними собаками.

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Фото: ruwest.ru