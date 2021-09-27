Надбавка к пенсии: кому доплатят 400 гривен с 1 октября?

Все ли их получат надбавку и каковы планы правительства по поддержке более молодых пенсионеров – 70-75 лет?

С 1 октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет наконец выплатят надбавки. Причем ждать пожилым людям обещанных доплат пришлось долго.

Почему надбавку к пенсии с лета перенесли на осень?

В начале октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет устанавливается надбавка в размере до 400 гривен. Сразу уточним, что для получения возрастной доплаты установлено ограничение. В частности, не получат надбавку пенсионеры 75-80 лет, у которых размер пенсии превышает 10 тысяч 340,35 гривни – размер средней зарплаты в Украине за 2020 год. Это предусмотрено прошлогодним постановлением Кабинета Министров «Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году и в дальнейшем»№849 от 16 сентября 2020 года.

400

гривен

такую ежемесячную доплату к пенсии с 1 октября будут получать пожилые люди в возрасте от 75 до 80 лет.

Не получат надбавку пенсионеры 75-80 лет, у которых размер пенсии превышает 10 тысяч 340,35 гривни.

Изначально данную надбавку обещали выплачивать с 1 июля текущего года. Но выплату пришлось отложить на осень. Соответствующее изменение Кабинет Министров внес уже в этом году, приняв новое постановление «О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году» №127 от 22 февраля 2021 года. Вовремя установить надбавку не смогли, так как слишком много денег потребовалось на проведение мартовской индексации. Потому в предыдущее постановление пришлось вносить правки.

Что обещают в 2022 году?

Напомним, что с апреля прошлого года ежемесячно по 500 гривен доплачивают пенсионерам 80 лет и старше. А еще через год, с октября 2022 года, обещают дополнительно по 300 гривен установить пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Соответствующее решение уже было принято на заседании правительства 15 сентября этого года. В указанном постановлении дополнительно говорится и о том, что при наличии стажа от 30 лет у женщин и от 35 лет у мужчин минимальная пенсионная выплата для лиц 70 лет и старше через год будет составлять 3000 гривен (сейчас это от 2200 до 2600 гривен). Впрочем, бюджет страны на следующий год еще не принят, потому не исключено, что и новое постановление в следующем году могут корректировать.

Сергей Коробкин

Ранее мы подробно рассказывали о том, какими будут доплаты к пенсиям: кому, когда и сколько.