«Черноморец» не сумел «додавить» «Ингулец»

27 сентября «Черноморец» провел матч с «Ингульцом» в рамках 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги. Игра закончилась ничейным результатом. Обе команды забили по одному голу.

В первой половине игры «Черноморец» много атаковал и доминировал на поле. У одесской команды было около десятка моментов, но вот реализовать “моряки” сумели лишь один.

На 40-й минуте мяч в ворота гостей из Петрово отправил Евгений Смирный.

Во второй половине игры команда гостей активизировалась – футболисты гостей стремились отыграться.

А вот “Черноморец” наоборот ушел в оборону. Создавалось впечатление, что команда хочет “доиграть” матч и сохранить свое минимальное преимущество.

На 86-й минуте арбитр матча увидел в штрафной одесской команды нарушение правил. Назначенное пенальти успешно исполнил Младен Бартулович.

Счет стал 1:1 и до конца игры больше не менялся.

После ничьи с “Ингульцом” “Черноморец” в турнирной таблице поднялся с 15-го на 14-е место.

В 10-м туре 2 октября одесская команда в гостях сыграют с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 9 тур.

«Черноморец» – «Ингулец» – 1:1

Голы: Смирный, 39 – Бартулович, 87 (пен).

Предупреждения: Смирный, 52, Путря, 54, С. Кравченко, 73 – Ковалев, 76, Поспелов, 77.

«Черноморец»: Кучерук – Путря, Кадири (Вачиберадзе, 71), Дубко, Вантух – Михайленко, С. Кравченко (Исаенко, 77) – Цитаишвили, Смирный (Тлумак, 59), Авагимян (Брагару, 78) – Ванат (Бугай, 70).

Запас: Варакута, Биловар, Скорко, Долгов.

«Ингулец»: Гальчук – Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко (Мельничук, 14) – Запорожец, Коваленко (Плохотнюк, 58) – Полегенько, Козак (Бартулович, 81), Шарай – Ситало (Гопей, 81).

Запас: Шуст, Салем, Шышка, Головкин, Павлов.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Ранее сообщалось, что прошла жеребьёвка 1/8 Кубка Украины по футболу. Представляющему Одессу ФК «Черноморец» достался непростой соперник – донецкий «Шахтер».

Перед этим в 1/16 финала Кубка Украины футболисты одесского «Черноморца» разгромили в Ивано-Франковске местное «Прикарпатье» со счетом 1:4.

Что касается первенства Премьер-лиги, то в предыдущем 8-м туре одеская команда в гостях уступила луганской «Заре» 0:3

Фото УПЛ