Новости Одессы и Одесской области

В Подольске подожгли дом многодетной семьи

В Подольске подожгли дом многодетной семьи

В городе Подольск Одесской области в дом, где проживает многодетная семья, пробрались двое несовершеннолетних местных жителей и устроили пожар.

Подписаться

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Когда полицейские выяснили, кто устроил поджог, малолетние злоумышленники пояснили, что так они хотели развлечься.

Возгорание произошло около шести часов вечера в доме многодетной семьи. Огонь заметила односельчанка. Женщина вызвала спасателей, которые потушили пожар, прежде чем огонь нанес значительный ущерб.

В то время в доме никого не было: хозяйка дома недавно умерла, ее 36-летний муж с трехмесячным сыном находился в больнице, а дети – 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет были у родственников.

В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские установили, что разбили окно закрытого дома и подожгли диван и занавески 9-ти и 13-летний местные жители.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку малолетние не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в селе Иванчанка Болградского района Одесской области подросток нетривиально отомстил сыну местного священника за травлю в школе – поджег православный храм.

Но потом оказалось, что никаких издевательств не было, и парню пришлось просить прощения перед всем селом, встав на колени.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить