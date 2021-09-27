В Подольске подожгли дом многодетной семьи

В городе Подольск Одесской области в дом, где проживает многодетная семья, пробрались двое несовершеннолетних местных жителей и устроили пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Когда полицейские выяснили, кто устроил поджог, малолетние злоумышленники пояснили, что так они хотели развлечься.

Возгорание произошло около шести часов вечера в доме многодетной семьи. Огонь заметила односельчанка. Женщина вызвала спасателей, которые потушили пожар, прежде чем огонь нанес значительный ущерб.

В то время в доме никого не было: хозяйка дома недавно умерла, ее 36-летний муж с трехмесячным сыном находился в больнице, а дети – 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от двух до восьми лет были у родственников.

В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские установили, что разбили окно закрытого дома и подожгли диван и занавески 9-ти и 13-летний местные жители.

Сведения по факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины.

Поскольку малолетние не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после установления всех обстоятельств происшествия будет решаться вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в селе Иванчанка Болградского района Одесской области подросток нетривиально отомстил сыну местного священника за травлю в школе – поджег православный храм.

Но потом оказалось, что никаких издевательств не было, и парню пришлось просить прощения перед всем селом, встав на колени.