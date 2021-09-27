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Боксер Александр Усик стал чемпионом мира. Что дальше и когда следующий бой?

Боксер Александр Усик стал чемпионом мира. Что дальше и когда следующий бой?

Украинец Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и забрал у него четыре чемпионских пояса. В свое время эти награды принадлежали Владимиру Кличко.

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Многие люди любят смотреть бокс, но не до конца разбираются в системе наград и рейтингов. В социальных сетях не утихают споры: сколько же все-таки поясов получил Александр Усик. Одни говорят, что три, другие утверждают, что четыре. На фото, где Александр позирует после победы над Джошуа, видно, что у него четыре пояса. О чем тогда люди спорят?

Давайте разберемся, сколько поясов получил украинский боксер и какие бои запланированы на ближайшее будущее.

Сколько все-таки поясов у Александра Усика: три или четыре?

В профессиональном боксе пояса делятся на основные и второстепенные. Основных поясов всего четыре, они представлены разными боксерскими организациями:

  • Всемирный боксерский совет (WBC)
  • Всемирная боксерская ассоциация (WBA)
  • Всемирная боксерская организация (WBO)
  • Международная боксерская федерация (IBF)

В боксе нет какого-то одного «главного» или самого престижного боксерского пояса. Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, нужно собрать все четыре титула — WBC, WBA, WBO и IBF.

Второстепенные пояса, такие как IBA, IBO, The Ring тоже считаются чемпионскими, но их не все признают, поэтому и не учитывают в качестве основных.

Александр Усик забрал у британского боксера Энтони Джошуа три основных пояса WBA, WBO и IBF, и один второстепенный — IBO. Таким образом, общее количество поясов четыре, но основных только три.

Чемпионские пояса Усика

Чемпионские пояса Александра Усика. Фото: Twitter/MatchroomBoxing

А у кого сейчас основной пояс WBC, которого не хватает Александру Усику для полного набора?

Чемпион WBC в супертяжелом весе — британец Тайсон Фьюри, которого называют «Цыганский король». Этот пояс сейчас у него. Вообще-то, вместо Усика с Джошуа должен был биться именно Фьюри — за статус абсолютного чемпиона мира (у Джошуа три основных пояса, а у Фьюри один). Но их бой отменили, поэтому Александр Усик получил возможность выйти на ринг против Джошуа.

На 9 октября назначен бой между Тайсоном Фьюри и американским боксером Деонтеем Уайлдером. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBC.

Возможен ли бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри?

Пока это невозможно. Согласно контракту, британский боксер Джошуа имеет право вернуть свои пояса в реванше. Поэтому следующий бой Усика будет снова с Джошуа.

По мнению американского боксера Роя Джонса, никому не нужен бой Усика и Фьюри. «Никто из них не нокаутирует другого. В этой паре нет нокаутирующего удара. Они будут просто тереться друг об друга перчатками в течение кучи раундов. Это очень скучно. Обычному зрителю бокса на это будет тяжело смотреть», — подчеркнул известный боксер.

Когда будет бой-реванш с Джошуа?

Усик и Джошуа.

Усик и Джошуа. Фото: JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES

Промоутер проигравшего британского боксера сказал, что реванш скорее всего состоится в феврале 2022 года. Еще неизвестно, в какой именно стране будет бой, но шансов, что это произойдет в Украине очень мало. В феврале в Украине низкие температуры, а организаторы хотят заработать побольше денег. «Я думаю, что скорее всего это будет Великобритания», — подчеркнул промоутер Джошуа.

На пресс-конференции, которая прошла после боя, Усик сказал, что хотел бы провести реванш в Украине. «Где бы я реально хотел? На Олимпийском, в Киеве», — сказал украинский боксер.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о триумфальном возвращении на боксерский ринг выходца из Одесской области Василия Ломаченко.

Фото: MatchroomBoxing

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Редакция ПРОФИЛЬ

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