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На Одесчине установили рекорд – создали колбасную Украину (фото)

На Одесчине установили рекорд – создали колбасную Украину (фото)

На выходных в пгт Любашевка Одесской области прошел IV фестиваль-ярмарка «Любашевка – столица Украинской колбасы» и День поселка.

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На празднике местные жители установили национальный рекорд, собрав самую большую карту Украины из разных сортов колбасной нарезки.

Фото установки и регистрации рекорда в честь 231-тия поселка опубликованы на странице Любашевской ОТГ в Facebook.

национальный рекорд в Любашевке2

национальный рекорд в Любашевке3

национальный рекорд в Любашевке4

национальный рекорд в Любашевке5

Напомним, Любашевский район славится своей домашней колбасой, которую здесь изготавливают практически в каждом дворе.

Узнать больше о Любашевке можно здесь.

Фото с Facebook-страницы Любашевской ОТГ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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