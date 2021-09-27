На Одесчине установили рекорд – создали колбасную Украину (фото)

На выходных в пгт Любашевка Одесской области прошел IV фестиваль-ярмарка «Любашевка – столица Украинской колбасы» и День поселка.
На празднике местные жители установили национальный рекорд, собрав самую большую карту Украины из разных сортов колбасной нарезки.
Фото установки и регистрации рекорда в честь 231-тия поселка опубликованы на странице Любашевской ОТГ в Facebook.
Напомним, Любашевский район славится своей домашней колбасой, которую здесь изготавливают практически в каждом дворе.
Узнать больше о Любашевке можно здесь.
Фото с Facebook-страницы Любашевской ОТГ