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В Одессе предложили построить Ивановский тоннель вместо Ивановского моста

В Одессе предложили построить Ивановский тоннель вместо Ивановского моста

Специалисты предложили пересмотреть концепцию развязки. Альтернативное видение Ивановского путепровода предложили в Ассоциации архитекторов Одессы (ААО). Там предложили сделать вместо моста тоннель.

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Информацию об этом опубликовал сайт Ассоциации архитекторов Одессы.

В сообщении сказано, что предложенный недавно проект реконструкции Ивановского путепровода нельзя назвать удачным.

Причины этого следующие:

  • Съезд с моста во внутреннюю сторону круга создаст постоянную аварийную ситуацию. Невозможно контролировать заезд на круг водителям грузового транспорта – там слепая зона;
  • Выезд с ул. Рихтера на мост будет сложнее. При плотном трафике невозможно на круговом участке быстро перестроиться на внутренний заезд на мост. Все будут крутить по большому увеличивая простой на Кордонной;
  • Нет решений как организовать движение пешеходов и велосипедистов.

Кроме того:

  • поднятый на эстакаду транспорт создаст дополнительную акустическую нагрузку на район;
  • почти километровое бетонное подмостовье добавит депрессивности для жителей (там могут скапливаться мусор и асоциальные элементы).

Поэтому реализацию представленного видения в ААО считают дорогой, неудобной и неэстетичной.

Но одесские архитекторы не только критикуют. Они предложили свою альтернативу.

Специалисты предлагают основную автодорогу под небольшим уклоном направить ниже уровня земли в бетонный шлюз.

А сверху в нескольких местах над ней перекинуть малопролетные мосты, гармонично вписывающиеся в рельеф. С помощью этих мостов предлагается по круговому движению соединить все входящие улицы с добавлением велодорожек и тротуаров.

У такой концепции может быть и продолжение: организация во внутреннем круге закрытых и теплых остановок для автобусов, троллейбусов с переходом на внешний круг и, возможно, к станции электрички.

Напомним, в июне Одесский горсовет заявил о намерении отказаться от ремонта признанного аварийным Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.

Ранее эксперты признали одесский Ивановский путепровод непригодным к эксплуатации.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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