Ключевые моменты:
- Облачно с прояснениями, ветрено.
- Одесса: Без существенных осадков.
- Одевайтесь теплее из-за порывов ветра.
Погода в Одессе
Во вторник, 7 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет 6-8°С тепла, днем - 11-13°С.
Погода в Одесской области
В Одесской области синоптики прогнозируют облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Ночью температура будет колебаться от 3-8°С тепла, днем - 10-15°С. На автодорогах области видимость будет хорошей.
Рекомендуем одесситам и жителям области одеваться теплее из-за ветреной погоды и учитывать возможные порывы.
