Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями, ветрено.

Одесса: Без существенных осадков.

Одевайтесь теплее из-за порывов ветра.

Погода в Одессе

Во вторник, 7 апреля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет 6-8°С тепла, днем ​​- 11-13°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области синоптики прогнозируют облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Ночью температура будет колебаться от 3-8°С тепла, днем ​​- 10-15°С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Рекомендуем одесситам и жителям области одеваться теплее из-за ветреной погоды и учитывать возможные порывы.

Читайте также: Ремонт дорог в Одессе 6 апреля: что важно знать водителям