Ключевые моменты:
- Ремонт дорог пройдет сегодня, 6 апреля, на Балтской дороге, Фонтанской дороге, Дальницком шоссе и других улицах города.
- Частично перекроют проспект Князя Владимира Великого, улицу Академика Заболотного и ряд проездов.
- Водителей просят заранее планировать маршруты.
Одесская мэрия предупреждает водителей о временных ограничениях движения 6 апреля в связи с плановым ремонтом дорожного покрытия.
Работы будут проводиться на следующих участках:
- Балтская дорога;
- улица Известковая;
- Фонтанская дорога;
- Дальницкое шоссе;
- проспект Князя Владимира Великого (ранее – проспект Добровольского) – от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха (Затонского);
- улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской);
- проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
- перекресток улиц Инглези – проспект Небесной сотни – улица Михаила Комарова.
Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать временные ограничения, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций.
