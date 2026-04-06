ремонт дорог в Одессе

Ключевые моменты:

  • Ремонт дорог пройдет сегодня, 6 апреля, на Балтской дороге, Фонтанской дороге, Дальницком шоссе и других улицах города.
  • Частично перекроют проспект Князя Владимира Великого, улицу Академика Заболотного и ряд проездов.
  • Водителей просят заранее планировать маршруты.

Одесская мэрия предупреждает водителей о временных ограничениях движения 6 апреля в связи с плановым ремонтом дорожного покрытия.

Работы будут проводиться на следующих участках:

  • Балтская дорога;
  • улица Известковая;
  • Фонтанская дорога;
  • Дальницкое шоссе;

  • проспект Князя Владимира Великого (ранее – проспект Добровольского) – от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха (Затонского);
  • улица Академика Заболотного (от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской);
  • проезд от улицы Житомирской до Овидиопольской дороги;
  • перекресток улиц Инглези – проспект Небесной сотни – улица Михаила Комарова.

Водителей просят заранее планировать маршруты и соблюдать временные ограничения, чтобы избежать пробок и аварийных ситуаций.

Также напомним, что в Одессе усиливают безопасность на дорогах.

