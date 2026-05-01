Ключевые моменты:

Одесщина сохранила экономический потенциал благодаря портам и логистике.

Эксперты считают, что региону не хватает четкой стратегии развития.

Под вопросом эффективность военных администраций в тыловых областях.

Логистические проблемы, особенно на юге области, остаются нерешенными.

45 лет Киперу: что удалось и что потеряла Одесщина за три года

1 мая Олегу Киперу, главе Одесской областной военной администрации, исполняется 45 лет. Добавим, что около трех лет Олег Кипер руководит Одесской областью, которая является одним из важнейших регионов Украины во время полномасштабной войны.

В целом за этот период Одесщина выдержала запуск морского коридора, многочисленные атаки россиян на порты, политические распри и коррупционные скандалы. Однако, как оценивают работу Кипера эксперты.

Анатолий Бойко, председатель Комитета избирателей Украины в Одесской области отметил, что назначение на должность главы Одесской ОВО должно быть тщательно продумано из-за стратегического значения региона. Он подчеркнул, что Одесщина сохранила потенциал для роста, несмотря на риски, благодаря портам и коридору, которые открыли возможности даже в военное время.

Добавим, Бойко изначально считал, что Одессе нужен экономист для использования шансов морского коридора. Ведь в отличие от Запорожья или Херсона здесь можно развивать бизнес и экономику в условиях войны. Эксперт подчеркнул, что регион не получил четкой стратегии развития, вместо этого доминировали имиджевые инициативы, скандалы и конфликты.

Также эксперт критикует общую тенденцию назначать прокуроров, силовиков или полицейских на должности глав регионов. Он считает, что это уместно для фронтовых зон, но не для экономически мощных областей, как Одесса.

«Прокурор не способен эффективно развивать регион — это разные навыки», — подытожил Бойко.

В целом, по мнению эксперта, в тыловых регионах возникает вопрос о смысле военных администраций в текущем виде. Они часто дублируют гражданские функции, не всегда адаптированные к потребностям. Бойко иронизирует: бетонные укрепления на пляжах не оправдывают «военный» статус учреждения по проспекту Шевченко.

Также Бойко считает, что за три года потенциал Одесщины только угасал. Особенно критическая ситуация на юге: логистика и доступ через Паланку не улучшились, люди чувствуют себя в анклаве.

По словам главы Комитета избирателей Украины, вместо системного развития Одесщина погрязла в политике и пиаре. Регион мог стать экономическим драйвером страны, но стратегии так и не появилось. Оценка трехлетия Кипера неоднозначна: несмотря на вызовы войны потенциал остался нереализованным, а вопрос управления обостряется.

Источник: Новини.LIVE