Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы 11 июня составит +17–18°С.

На побережье прогнозируют комфортную погоду без осадков и легкое волнение моря.

Радиационные и экологические показатели морской среды на всем одесском побережье находятся в пределах нормы.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в четверг, 11 июня, температура морской воды у одесских пляжей зафиксируется на отметке 17-18°С.

Вода в море уже становится теплее, но все еще остается достаточно прохладной для долгих заплывов. Медики напоминают, что комфортной и безопасной для купания (особенно для детей) считается температура от +20°С.

Погода 11 июня будет способствовать дальнейшему прогреву акватории. Температура воздуха ночью составит 14-19°С, а днем столбики термометров поднимутся до вполне летних 22-27°С тепла. Южный ветер со скоростью 5-10 м/с вызовет лишь легкое волнение на море, а ночью и утром на побережье местами возможна легкая дымка.

При этом специалисты успокаивают: радиационный фон и другие показатели морской среды вдоль всего одесского побережья сейчас полностью в пределах нормы, а уровни моря остаются безопасными.

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Автор фото: Игорь Белов