Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одесской области составит 19-20°С.

Осадков не ожидается, ветер будет слабым – 6-11 м/с.

На море прогнозируют легкое волнение и безопасный уровень воды.

Температура воды в Одессе 29 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 29 июля температура морской воды у побережья Одесской области составит 19-20°С.

Такая температура считается вполне комфортной для купания, особенно в разгар лета, хотя после продолжительной жары вода может показаться освежающей.

Каким будет море у побережья

Синоптики прогнозируют легкое волнение моря. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, во второй половине дня сменится на юго-западный.

Осадков вдоль побережья не ожидается, а уровень моря останется безопасным. В Гидрометцентре отмечают, что погодные условия будут благоприятными для отдыха у моря.

Стоит ли идти на пляж

Если позволит качество воды и не будет ограничений со стороны местных властей, погода 29 июля будет подходящей для отдыха у моря. Отдыхающим традиционно рекомендуют соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, обращать внимание на предупреждения спасателей и не заплывать далеко от берега даже при небольшом волнении моря.

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