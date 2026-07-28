Ключевые моменты:

28 июля температура воды в Чёрном море у Одессы составит 20–21°C.

После шторма и ухудшения погодных условий море немного остыло по сравнению с предыдущими днями.

Несмотря на похолодание, температура воды остаётся комфортной для многих отдыхающих.

Из-за шторма в Чёрном море сохраняется повышенная минная опасность, поэтому отдых на побережье может быть небезопасным.

Температура воды в Одессе изменилась

После ухудшения погодных условий и штормового предупреждения температура морской воды у побережья Одессы немного снизилась. По прогнозу синоптиков, 28 июля Чёрное море прогреется до 20–21°C.

Несмотря на то что такая температура остаётся комфортной для многих отдыхающих, ещё несколько дней назад вода была теплее. На её охлаждение повлияли северо-западный ветер, волнение моря и грозовые дожди.

Напомним, что из-за шторма в Чёрном море сохраняется повышенная минная опасность, поэтому отдых на побережье может быть небезопасным.

Жителей и гостей города призывают внимательно следить за изменениями погодных условий и не игнорировать предупреждения спасателей.

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