Ключевые моменты:
- В Одессе 29 июля ожидается переменная облачность без осадков.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Днем температура воздуха составит +26-28°С, по области – до +31°С.
Прогноз погоды в Одессе на 29 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 28 июля в Одессе сохранится переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер будет северо-западным, со скоростью 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха составит 16-18°С тепла, днем – 26-28°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 29 июля
В области на завтрашний день синоптики также прогнозируют переменную облачность и сухую погоду.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Ночью температура составит 13-18°С тепла, днем воздух прогреется до 26-31°С.
На автомобильных дорогах области видимость останется хорошей.
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