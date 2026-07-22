Ключевые моменты:

Температура морской воды у Одессы — 21–22°C.

На 22 июля синоптики прогнозируют грозы, дожди и шквалы.

Из-за шторма значительно возрастает минная опасность у побережья.

Стоит ли идти на море

Несмотря на то что вода в Чёрном море остаётся комфортной для купания, погодные условия 22 июля не будут благоприятствовать пляжному отдыху. По прогнозам синоптиков, в Одессе ожидаются дожди, грозы и сильный порывистый ветер.

Кроме того, городские власти напоминают, что из-за шторма в Чёрном море сохраняется высокая минная опасность. Существует риск срыва морских мин с якорей, их дрейфа вдоль побережья и прибивания к берегу.

Жителей Одессы и гостей города призывают не игнорировать предупреждения, избегать пребывания в пляжной зоне и следить за сообщениями об изменении погодных условий.

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