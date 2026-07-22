Ключевые моменты:

Ночью и утром 23 июля в Одессе и области ожидаются дожди, грозы и шквалы до 20 м/с.

Шторм в Черном море повышает минную опасность у побережья.

Днем осадки прекратятся: в Одессе до +25°С, по области – до +28°С.

О чем не надо забывать во время непогоды

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью и утром 23 июля в Одессе и области ожидаются значительные дожди (15-49 мм менее чем за 12 часов), грозы и шквальный ветер 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности.

Во время сильных ливней рекомендуется ограничить поездки и передвижение, не пользоваться подземными переходами, не находиться под деревьями и не оставлять автомобили возле деревьев и линий электропередачи.

Кроме того, из-за шторма в Черном море также усиливается минная опасность. При обнаружении предметов, похожих на морскую мину, нельзя к ним приближаться – необходимо сообщить об этом по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 23 июля

В Одессе 23 июля переменная облачность. Ночью и утром значительный дождь, гроза, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 16-18°С, днем 23-25°С.

Напомним, ранее синоптики предупредили о сильных ливнях в Одессе

Прогноз погоды в Одесской области на 23 июля

По области завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром значительные, местами сильные дожди и грозы, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Также напомним, что крупнейший морской перевозчик Maersk уходит из порта Черноморска.