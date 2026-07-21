Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одессы 21 июля составит +21…+23°С.

Из-за грозы и южного ветра море может слегка волноваться, а сама вода у берега ощущаться чуть прохладнее.

Спасатели напоминают, что во время грозы и штормовых предупреждений заходить в воду категорически запрещено.

Температура воды в Черном море у берегов Одессы 21 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник показатель температуры морской воды продержится в пределах +21…+23°С. Это оптимальные значения для середины лета — вода уже хорошо прогрелась, чтобы не вызывать дискомфорта при погружении, но при этом достаточно свежая, чтобы спасти от дневного зноя.

Однако пляжникам стоит учитывать погоду. Из-за прогнозируемых кратковременных дождей, гроз и порывистого юго-западного ветра со скоростью 9–14 м/с на море возможно небольшое волнение. Потоки ветра и облачность могут создавать ощущение, что вода холоднее, чем на самом деле.

Напоминание о безопасности на побережье

Гидрометцентр предупреждает о желтом уровне опасности из-за грозы, поэтому отдых у самой кромки воды требует повышенного внимания. Городские службы настоятельно рекомендуют:

Не купаться во время грозы: Молния легко поражает открытые участки воды.

Следить за штормовой обстановкой: Волны усиливают минную опасность у побережья.

Выбирать безопасные места: Избегать купания на диких пляжах и возле берегоукрепительных сооружений.

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