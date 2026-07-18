Ключевые моменты:
- Температура морской воды у побережья Одессы составит 21-22°С.
- Существенных осадков не ожидается, море останется с легким волнением.
- Гидрологические и погодные условия оцениваются как безопасные.
Температура воды в Одессе 18 июля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 18 июля, температура морской воды у побережья Одессы составит 21-22°С.
Такая температура считается комфортной для купания для большинства отдыхающих, хотя вода может ощущаться прохладнее в утренние часы или при ветре.
Какая будет погода на побережье 18 июля
Синоптики прогнозируют вдоль побережья Одесской области сухую погоду без существенных осадков.
Ветер будет восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°С, днем – 26-31°С.
Море ожидается с легким волнением, уровень воды вдоль побережья будет находиться в безопасных пределах.
Специалисты напоминают: во время отдыха у моря необходимо следить за сообщениями экстренных служб, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.