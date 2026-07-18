Первый день лета в Одессе, одесситка на набережной

Ключевые моменты:

  • Температура морской воды у побережья Одессы составит 21-22°С.
  • Существенных осадков не ожидается, море останется с легким волнением.
  • Гидрологические и погодные условия оцениваются как безопасные.

Температура воды в Одессе 18 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в субботу, 18 июля, температура морской воды у побережья Одессы составит 21-22°С.

Такая температура считается комфортной для купания для большинства отдыхающих, хотя вода может ощущаться прохладнее в утренние часы или при ветре.

Какая будет погода на побережье 18 июля

Синоптики прогнозируют вдоль побережья Одесской области сухую погоду без существенных осадков.

Ветер будет восточный, 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22°С, днем – 26-31°С.

Море ожидается с легким волнением, уровень воды вдоль побережья будет находиться в безопасных пределах.

Специалисты напоминают: во время отдыха у моря необходимо следить за сообщениями экстренных служб, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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