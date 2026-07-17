Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одессы составит 20-21°С.

На побережье существенных осадков не ожидается, море останется с легким волнением.

Погодные условия оцениваются как безопасные.

Температура воды в Одессе 17 июля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в эту пятницу температура морской воды у побережья Одессы составит 20-21°С.

По сравнению с предыдущими днями Черное море немного прогрелось. Хотя вода все еще остается прохладнее, чем обычно бывает во второй половине июля, для многих отдыхающих такие показатели уже вполне комфортны для купания.

Какой будет погода на побережье 17 июля

По данным синоптиков, вдоль побережья Одесской области существенных осадков не ожидается.

Ветер ночью будет северо-восточный, днем сменит направление на юго-западное, его скорость составит 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 18-23°С, днем – 27-32°С.

Море останется с легким волнением, а уровень воды вдоль побережья будет находиться в безопасных пределах. Гидрометцентр также оценивает погодные условия как безопасные.

При этом отдыхающим по-прежнему следует соблюдать меры безопасности: не игнорировать сигналы воздушной тревоги и помнить, что в акватории Черного моря сохраняется минная опасность. В случае обнаружения подозрительных предметов на берегу или в воде необходимо немедленно сообщить об этом экстренным службам и не приближаться к ним.

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Фото Анжелы Королевич