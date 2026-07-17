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Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Повреждено гражданское судно под флагом Маршалловых Островов, на борту началсч пожар.

Экипаж из 17 человек эвакуировали, четверым оказали помощь без госпитализации.

Как сообщил вечером 17 июля глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, российская армия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре региона.

В результате атаки пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. У него была повреждена надстройка, после чего произошло возгорание.

«Экипаж из 17 человек эвакуирован, четверо из них получили травмы, медицинская помощь оказана без госпитализации.

Очередной удар врага, направленный против мирных жителей и гражданского судоходства», – отметил Олег Кипер.

Напомним, вечером 17 июля в Одессе прогремел мощный взрыв после предупреждений об угрозе баллистической атаки.

По информации ОВА, российская армия вновь нанесла ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки повреждены гаражное помещение и два легковых автомобиля. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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