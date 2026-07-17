Июль по-одесски, цветок

Ключевые моменты:

  • Опасных погодных явлений 18 июля в Одессе и области не ожидается.
  • В Одессе: переменная облачность, без осадков, ночью 19-21°С, днем 26-28°С.
  • В Одесской области: без существенных осадков, ночью 16-21°С, днем 26-31°С.

Прогноз погоды в Одессе на 18 июля

В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С.

Также напомним, что Одесса получила мощные генераторы от Швейцарии

Прогноз погоды в Одесской области на 18 июля

По области также прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидаются.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 16-21°С, днем воздух прогреется до 26-31°С.

По данным синоптиков, видимость на автомобильных дорогах области будет хорошей.

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