Ключевые моменты:
- Опасных погодных явлений 18 июля в Одессе и области не ожидается.
- В Одессе: переменная облачность, без осадков, ночью 19-21°С, днем 26-28°С.
- В Одесской области: без существенных осадков, ночью 16-21°С, днем 26-31°С.
Прогноз погоды в Одессе на 18 июля
В Одессе завтра переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С.
Также напомним, что Одесса получила мощные генераторы от Швейцарии
Прогноз погоды в Одесской области на 18 июля
По области также прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидаются.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Ночью температура воздуха составит 16-21°С, днем воздух прогреется до 26-31°С.
По данным синоптиков, видимость на автомобильных дорогах области будет хорошей.
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