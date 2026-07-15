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Мадяр заявил о новой операции Сил беспилотных систем в Черном море.

По его словам, поражены 20 судов: 17 нефтяных танкеров, два газовоза и буксир.

Официальный отчет и видеоматериалы операции, как сообщил Мадяр, будут опубликованы позже.

Как отметил Мадяр, первому выходу в Черное море предшествовала колоссальная работа в Азовской акватории. Там первый раунд «морского боя» уже официально завершен: украинским военным удалось отследить и зафиксировать 116 судов «теневого флота» РФ.

Теперь география операции расширилась, и под удар попали черноморские логистические пути врага.

«Навязываемый червеобразному люмпену мифами «обломок СССР», одолев многовековой путь с момента крещения Киевской Руси до сегодняшнего дня, именно в День Украинской Государственности начинает следующий отсчет. Теперь море Черное, 20:0 за сегодня», – пишет Мадяр.

По его словам, за ночь 15 июля общий «улов» украинских воздушных и морских разведчиков составил 20 российских танкеров. Среди пораженных целей – 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

По словам командира Сил беспилотных систем, официальный отчет операции и видеодоказательства будут опубликованы позже.

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