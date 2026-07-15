Ключевые моменты:

В районе Фонтанки море выбросило на берег беспилотник.

Очевидцы пытались забрать аппарат, что может представлять смертельную опасность.

При обнаружении подобных предметов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы и не приближаться к ним.

«Ничейный» дрон» и «суицидники»

О необычной находке сообщил политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий, опубликовав на своих страницах в соцсетях видео с побережья.

По его словам, море вынесло на берег практически целый беспилотник, после чего люди начали его осматривать и пытались унести.

«По-дурному, правда? Суицидники. Но будем реалистами. Оно опасно, оно нуждается в работе минеров, чтобы вынуть взрывной заряд… Однако далеко не все подумают именно в эту сторону, если увидят «ничейный дрон»», – написал Голобуцкий.

При этом специалисты неоднократно предупреждали, что даже поврежденные беспилотники могут сохранять взрывоопасные элементы или неразорвавшиеся боеприпасы. Любые попытки перемещать, разбирать или перевозить такие предметы могут привести к тяжелым последствиям.

Ранее соцсети облетело видео, на котором одессит раздул мангал обломком сбитого дрона

Что делать, если вы обнаружили беспилотник или его обломки

При обнаружении беспилотника, его обломков или других подозрительных предметов необходимо:

не приближаться к находке и не прикасаться к ней;

предупредить окружающих об опасности;

сообщить о находке по телефону 101 или 102;

дождаться прибытия специалистов на безопасном расстоянии.

В условиях продолжающихся российских атак подобные предметы могут представлять смертельную опасность даже спустя длительное время после падения.

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