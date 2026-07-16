Ключевые моменты:

Температура воды у берегов Одессы 16 июля составит 20–21°C.

Относительно холодная вода связана с последствиями недавнего волнения на море.

Из-за прошедшего шторма военные и спасатели предупреждают о высоком риске дрейфа сорванных якорных мин у побережья.

Насколько прогреется Черное море у пляжей Одессы 16 июля

В четверг, 16 июля, температура морской воды в Одессе зафиксируется на отметке в 20–21°C. Несмотря на то, что воздух днем прогреется до комфортных 28–30°C, море покажется бодрящим даже для привыкших к жаре одесситов. После недавнего шторма вода еще не успела полностью прогреться до привычных для июля средних показателей в 23–24°C.

Легкое северо-западное дуновение ветра со скоростью 5–10 м/с также добавит ощущение прохлады на побережье, поэтому долгие заплывы могут оказаться не самыми комфортными, особенно для детей.

Почему спасатели просят воздержаться от купания на побережье

Помимо бодрящей температуры воды, на побережье Одессы сохраняется серьезная опасность. Штормовая погода, которая наблюдалась в Черном море накануне, значительно повысила минную угрозу.

Военное командование и спасатели ГСЧС напоминают, что сильные волны часто срывают вражеские якорные мины, которые затем дрейфуют по течению и могут быть прибиты к песчаной зоне или взорваться на мелководье. Жителей и гостей города призывают не игнорировать предупреждающие знаки, воздержаться от купания в необорудованных местах и немедленно покидать пляж в случае объявления воздушной тревоги.

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