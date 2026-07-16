Ключевые моменты:
- Температура воды у берегов Одессы 16 июля составит 20–21°C.
- Относительно холодная вода связана с последствиями недавнего волнения на море.
- Из-за прошедшего шторма военные и спасатели предупреждают о высоком риске дрейфа сорванных якорных мин у побережья.
Насколько прогреется Черное море у пляжей Одессы 16 июля
В четверг, 16 июля, температура морской воды в Одессе зафиксируется на отметке в 20–21°C. Несмотря на то, что воздух днем прогреется до комфортных 28–30°C, море покажется бодрящим даже для привыкших к жаре одесситов. После недавнего шторма вода еще не успела полностью прогреться до привычных для июля средних показателей в 23–24°C.
Легкое северо-западное дуновение ветра со скоростью 5–10 м/с также добавит ощущение прохлады на побережье, поэтому долгие заплывы могут оказаться не самыми комфортными, особенно для детей.
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Почему спасатели просят воздержаться от купания на побережье
Помимо бодрящей температуры воды, на побережье Одессы сохраняется серьезная опасность. Штормовая погода, которая наблюдалась в Черном море накануне, значительно повысила минную угрозу.
Военное командование и спасатели ГСЧС напоминают, что сильные волны часто срывают вражеские якорные мины, которые затем дрейфуют по течению и могут быть прибиты к песчаной зоне или взорваться на мелководье. Жителей и гостей города призывают не игнорировать предупреждающие знаки, воздержаться от купания в необорудованных местах и немедленно покидать пляж в случае объявления воздушной тревоги.
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