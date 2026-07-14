Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы составит 19-20°С.

На побережье местами ожидаются кратковременный дождь и гроза, море останется с легким волнением.

Погодные условия на побережье оцениваются как безопасные, однако во время воздушной тревоги и ухудшения погоды необходимо немедленно покинуть пляж.

Температура воды в Одессе 14 июля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во вторник, 14 июля, температура морской воды у побережья Одессы составит 19-20°С.

По сравнению с предыдущими днями море существенно не изменится: вода останется немного прохладнее привычных для середины июля значений, но вполне подойдет тем, кто комфортно переносит купание в прохладной воде.

Какой будет погода на побережье 14 июля

По данным синоптиков, вдоль побережья Одесской области ожидается северо-западный ветер скоростью 6-11 м/с. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха ночью составит 16-21°С, днем – 23-28°С.

Море останется с легким волнением, а уровень воды – в безопасных пределах.

При этом специалисты напоминают, что, несмотря на благоприятные гидрометеорологические условия, во время отдыха у моря необходимо следить за сообщениями экстренных служб, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и помнить о сохраняющейся минной опасности в акватории Черного моря.

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Фото Анны Баратынской