Ключевые моменты:

Температура морской воды в Одессе 13 июля поднимется до 19–20°C.

Радоваться теплу мешает надвигающаяся гроза и сильные порывы западного ветра до 7–12 м/с.

Из-за волнения моря на пляжах резко выросла минная опасность, поэтому выходить на песок сейчас категорически запрещено.

Температура воды в Черном море у берегов Одессы 13 июля

В начале июля одесситы столкнулись с неприятным сюрпризом — из-за сгона воды море резко остыло до некомфортных 16–17°C. Ситуация постепенно исправляется: по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник температура воды зафиксируется на отметке в 19–20°C.

Сама по себе такая вода уже подходит для купания, но полноценно открыть неделю пляжным отдыхом не получится — помешают сильные грозовые тучи и ветер, которые принесут прохладу на само побережье.

Несмотря на привлекательные градусы в воде, городские службы и военные настоятельно призывают обходить пляжную зону стороной. Главная причина — штормовая погода.

Сильный ветер и волны создают условия для срыва якорных речных и морских мин, которые может прибить к волнорезам или выбросить прямо на песок. В условиях плохой видимости и наката волн заметить опасность вовремя невозможно, а неконтролируемые подрывы в такую погоду — частая история.

Спасатели напоминают: если вы заметили подозрительный круглый предмет с рожками в воде или на берегу, не приближайтесь к нему и сразу звоните по номеру 102.

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