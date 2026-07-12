Ключевые моменты:

Температура морской воды у берегов Одессы сегодня составит 19-20°С.

Осадков на побережье не ожидается, море будет с легким волнением.

Сохраняется I (желтый) уровень опасности.

Температура воды в Одессе 12 июля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в воскресенье температура морской воды у побережья Одессы составит 19-20°С. После резкого похолодания, которое наблюдалось в начале недели, море постепенно начинает прогреваться, хотя вода все еще остается прохладнее, чем обычно бывает в середине июля.

Какая погода будет на побережье 12 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ночной юго-западный ветер утром и днем сменит направление на северо-западное. Его скорость составит 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается 15-20°С, днем – 24-29°С.

Ночью на море сохранится умеренное волнение, а днем оно ослабеет до легкого. Уровень моря останется в безопасных пределах.

Вместе с тем синоптики предупреждают о I (желтом) уровне опасности, поэтому отдыхающим стоит внимательно следить за погодными условиями и сообщениями спасательных служб перед посещением пляжей.

Вы также можете узнать: Золотой отпуск: подсчитан бюджет 2-недельного отдыха в Одессе в 2026 году.

Автор фото – Виктория Кучурка